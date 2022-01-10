Diyarbakır’ın Lice kırsalında uyuşturucu operasyonu
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Lice kırsalında gerçekleştirilen Eren Kış-3 Şehit Jandarma Er Neşet Öcal operasyonunda 516 kilo esrar ele geçirildi.
- İHA
- 10.01.2022 - 19:19
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Lice kırsalında Eren Kış-3 Şehit Jandarma Er Neşet Öcal operasyonu gerçekleştirildi.
Operasyonda 516 kilo esrar ele geçirildi.
"503 KİLO TOZ ESRAR, 13 KİLO KUBAR ESRAR ELE GEÇİRİLDİ"
Jandarma Genel Komutanlığı resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,şu ifadeler kullanıldı:
“Lice kırsalında gerçekleştirilen Eren Kış-3 Şehit J. Er Neşet Öcal operasyonunda 503 kilo toz esrar, 13 kilo kubar esrar ele geçirildi”