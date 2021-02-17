Doğan Cüceloğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma
- DHA
- 17.02.2021 - 22:02
Psikolog yazar Doğan Cüceloğlu'nun, önceki gün Beşiktaş Akatlar'daki evinde hayatını kaybetmişti.
83 yaşında yaşamını yitiren Cüceloğlu'nun ölümüne ilişkin, olay yerindeki ilk incelemede eve gelen temizlik görevlisinin Cüceloğlu'nu yerde yüzüstü gördüğü tespit edildi.
İLK TESPİT, AORT DAMARI YIRTILMASI
Konuyla ilgili yapılan incelemelerde Adli Tabip hazırladığı raporda Doğan Cüceloğlu'nun Aort damarı yırtılması sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.
EŞİNİN ÇIKTIĞI, TEMİZLİKÇİNİN GELDİĞİ SAAT ARASI İNCELENECEK
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Doğan Cüceloğlu'nun eşinin evden ayrıldığını ifade ettiği saat 13.30 ila temizlik görevlisinin eve geldiği saat 14.00 arasındaki zaman diliminde, evi gösteren güvenlik kamera kayıtları incelenecek.
Cüceloğlu'nun kesin ölüm sebebi ise otopsi raporuyla ortaya çıkacak.