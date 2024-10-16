Doğaseverlerden etkinlik: El yıkama gününde bisiklet turu düzenlediler

Hatay’ın Erzin ilçesinde, 50'ye yakın doğa severin katılımıyla bisiklet turu düzenlendi.

Bisiklet tutkunları, Dünya El Yıkama Günü etkinlikleri çerçevesinde pedal çevirdi.

SABUN ARMAĞAN ETTİLER

Parkuru tamamlayan bisikletli gruptakiler, Dünya El Yıkama Günü dolayısıyla birbirlerine sabun armağan etti.

Hayvan Hakları Federasyonu’nun da destekte bulunduğu bisiklet turu renkli görüntülere sahne oldu.

"HİJYENİN NE KADAR ÖNEMLİ OLDUĞUNU GENÇLERİMİZE AKTARIYORUZ"

Erzin 2 Gün 2 Teker Bisiklet Kulübü'nün kurucu üyesi Yaşar Akıl, etkinliğe ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

Bugün suya sabuna dokunarak el hijyenimizin devamlılığını gençlerimize doğada pedallayarak deklare ettik.



Asrın felaketi 6 Şubat depreminin üzerinden yaklaşık 1,5 yıl geçmesine rağmen izlerini hala üzerimizde hissettiğimiz bu coğrafyada yıkımların yaşandığı şu günlerde bulaşıcı hastalıklardan korunmak için hijyenin ne kadar önemli olduğunu gençlerimize aktarıyoruz.



Dernek olarak haftanın 2 günü salı ve perşembe akşamları yapmış olduğumuz bisiklet turlarında gençlerimize doğaya saygı duyarak yaşamayı öğretmeye çalışıyoruz.