Doğu Ekspresi'nin son durağında sazlı sözlü karşılama

Koronavirüs tedbirlerinin kaldırılmasıyla beraber Doğu Ekspresi seferlerine tekrar başladı. Yolculukta yurdun çeşitli güzelliklerini görenler, Kars'ta aşıklar tarafından sazlar eşliğinde karşılandı.

İnsanlarda güzel anılar bırakan ancak virüs tedbirleri nedeniyle seferlerine ara veren Doğu Ekspresi, dün itibariyle hizmete başladı.

SAZLI SÖZLÜ KARŞILAMA

Ankara'dan hareketlendikten sonra Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum'un ardından Türkiye’de âşıklar bölgesi olarak bilinen Kars'a varan Doğu Ekspresi treni, Karslı aşıklar tarafından sazlı sözlü karşılandı.

25 saat boyunca yurdun doğal güzelliklerini gören Doğu Ekspresi yolcuları, karşılarında aşıkları görünce şaşkınlık içinde kaldı. Yolcular, Doğu Ekspresi ve tren garının fotoğraflarını çekerek bu anları ölümsüzleştirdi.

"HERKESE BU YOLCULUĞU TAVSİYE EDERİM"

İstanbul'dan gelen yolculardan Sıla İbiş, Doğu Ekspresi'nin pandemiden sonraki ilk seferiyle yolculuk yapmaktan sevinç duyduğunu söyledi. İbiş, "Böyle bir karşılamayı görünce çok mutlu olduk, yolculuk çok güzeldi, herkesin bu yolculuğu yapmasını tavsiye ederim." dedi.

Yolculardan Mert Mızrak, Bursa'dan Eskişehir'e daha sonra da Ankara'dan Kars'a geldiğini belirterek, "Yolculuk gayet güzel ve rahattı. 2 yıldır bilet bulmaya çalışıyorum bulamadım. Seferler açılınca bilet buldum ve hemen geldim kaçırmak istemedim. Bizi karşıladılar çok güzeldi, mutluyuz." ifadelerini kullandı.

"ESNAFLAR OLARAK 24 SAAT HİZMETTEYİZ"

Kars Fırıncılar ve Lokantacılar Oda Başkanı Subutay Kılıç da "İnşallah bu seferler devam edecek, çok mutluyuz. Esnafımız çok zor durumda inşallah bundan sonra bu sıkıntıları yaşamaz. Gelen misafirler her zaman baş tacımızdır, Kars esnafı olarak 24 saat onlara hizmet vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Doğu Ekspresi'nin Ankara-Kars seferlerinin yeniden başlaması dolayısıyla bugün sabah saatlerinde bir başka tren de Kars'tan Ankara'ya hareket etti.



