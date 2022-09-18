Doğu Karadeniz'de bu akşam fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'in doğusunda, bugün akşam saatlerinden itibaren fırtına beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz'in doğusunda rüzgarın akşam saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtına yarın sabah sona edecek

AA'nın haberine göre, Doğu Karadeniz'in doğusunda yaşanacak fırtınanın yarın sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.