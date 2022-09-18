Doğu Karadeniz'de bu akşam fırtına bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'in doğusunda, bugün akşam saatlerinden itibaren fırtına beklendiğini bildirdi.
- 18.09.2022 - 13:40
- Güncelleme : 18.09.2022 - 13:41
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz'in doğusunda rüzgarın akşam saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtına yarın sabah sona edecek
AA'nın haberine göre, Doğu Karadeniz'in doğusunda yaşanacak fırtınanın yarın sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.