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    Doğu Karadeniz'de bu akşam fırtına bekleniyor

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'in doğusunda, bugün akşam saatlerinden itibaren fırtına beklendiğini bildirdi.
    • 18.09.2022 - 13:40
    • Güncelleme : 18.09.2022 - 13:41
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    Doğu Karadeniz'de bu akşam fırtına bekleniyor

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz'in doğusunda rüzgarın akşam saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

    Fırtına yarın sabah sona edecek

    AA'nın haberine göre, Doğu Karadeniz'in doğusunda yaşanacak fırtınanın yarın sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

    Doğu Karadeniz de bu akşam fırtına bekleniyor #1


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