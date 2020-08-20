Erdoğan'ın cuma günü bir müjde açıklayacağını söylemesinden sonra Doğu Perinçek müjdenin doğalgaz olduğunu belirtti.

Türkiye'nin gündemi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın vereceği müjde...

Erdoğan, yaptığı açıklamada "Şu anda bu müjdenin biz de hayalleri ve rüyası içerisindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum. Tabii açıklarsam bu işin heyecanı, her şeyi kaybolur. Onun için açıklamamakta fayda var diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamalarından sonra herkesin aklına gelen ilk şey arana doğalgaz oldu.

Dün akşam da CNN Türk'te Tarafsız Bölge, programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı müjde ele alındı.

Programda, ABD merkezli Bloomberg News'in iki Türk yetkiliye dayandırdığı "Türkiye Karadeniz'de enerji kaynağı keşfetti" haberi de gündeme geldi.

Programın konuklarından Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Zonguldak açıklarında doğalgaz kaynağı bulunduğunu iddia etti.

Doğu Perinçek, doğalgazın bulunduğundan haberi olduğunu söyledi ViDEO

"DOĞALGAZ BULUNDU"

Perinçek, "Cumayı beklemeden programda müjdeler açıklanmış oldu. Sayın Cumhurbaşkanımıza bırakalım müjdeyi ama verilen bilgiler, Zonguldak açıklarında hidrokarbon yatakları, doğal gaz bulunduğunu son bir iki gün içerisinde biz de öğrendik. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız müjdesini kendisi verecektir, o müjdenin ne olduğu konusunda izin verirseniz bir açıklama yapmayalım" diye konuştu.