Doğu’da sıcaklık düşüyor kar geliyor

İHA

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan son değerlendirmeye göre, bugünden itibaren hava sıcaklıklarının bölge genelinde hissedilir derecede (6 ila 12 derece) azalacağı ve mevsim normalleri altına ineceği tahmin ediliyor.

Soğuk havanın kuvvetli kuzeyli rüzgarlarla birlikte, gelecek hafta başına kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

YÜKSEK KESİMLERDE KAR BEKLENİYOR

Soğuk havayla birlikte yağış geçişlerinin görüleceği tahmin ediliyor. Sıcaklık düşüşü ve yağışla birlikte, yüksek kesimlerde kar yağışının görüleceği tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek kuvvetli yağış ve fırtına ile tarımsal faaliyetler bakımından zirai don riskine karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahmin, meteorolojik değerlendirme ve erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir.

Önümüzdeki hafta başına kadar bazı illerimizde gerçekleşmesi beklenen günün en yüksek ve en düşük hava sıcaklıklarının aşağıda belirtilen değerlere kadar düşmesi bekleniyor.