Gurbetçilerin Türkiye özlemi: Ülkemizin kıymetini bilelim

Yaz tatilinde yıllık izinlerini Türkiye'de geçiren gurbetçiler, yaşadıkları ülkelere geri dönmeye başladı. Gurbetçiler, yoğun denetim ile ülkelerine uğurlanıyor.

Avrupa'dan Türkiye'ye gelen gurbetçiler, yıllık izinlerini baba ocakları Türkiye'de geçirdi.

Baba ocağında tatillerini yapan gurbetçiler, yaşadıkları ülkelere dönmek üzere araçlarıyla sınır kapılarına doğru harekete geçti.

KUYRUK ÇİLESİ SONA ERDİ

Karayoluyla gelerek, dönüş için Edirne’den Bulgaristan’a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nı tercih eden gurbetçilerin, her yıl oluşturduğu kilometrelerce uzun kuyruklar, Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün geliştirdiği uygulamalar ile bu yıl tarihe karıştı.

Gurbetçilerin dönüş yolculuğu başladı- İZLE

İŞLEMLER HASSAS YÜRÜTÜLÜYOR

Kapıkule’den çıkış yapan gurbetçilerin giriş işlemleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında daha hassas yürütülüyor. Görevliler tarafından yolcuların ateşi ölçülüyor ve işlemler sosyal mesafe kuralı göz önünde bulundurularak gerçekleştiriliyor.

"TÜRKİYEMİZİN KIYMETİNİ BİLELİM"

Yıllık iznini Samsun’da geçirmek için Almanya’dan geldiğini söyleyen Ramazan Tosun, gurbete gitmenin çok zor olduğunu belirterek, “Türkiyemizin kıymetini bilelim.” dedi.













