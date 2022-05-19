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    Dördüncü sondaj gemisi Türkiye'ye vardı

    Fatih, Yavuz ve Kanuni'nin ardından Türkiye'nin 4. sondaj gemisi 'Alparslan da filoya katıldı.
    • Haber Merkezi
    • 19.05.2022 - 08:24
    • Güncelleme : 19.05.2022 - 08:27
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    Dördüncü sondaj gemisi Türkiye'ye vardı

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez 19 Mayıs günü Alparslan sondaj gemisinin Türkiye'ye gelerek filoya katılacağını söylemişti.

    Bu sabah saatlerinde Türkiye'nin denizlerde hidrokarbon arayacak olan filosuna katılacak olan  ve Güney Kore'den yola çıkan Alparslan, Mersin'in Taşucu Limanı'na ulaştı.

    7. nesil üstün teknoloji ile donatıldı

    7. nesil üstün teknolojilerle donatılmış yeni sondaj gemisi 238 metre uzunluğunda olacak.

    42 metre genişliğindeki yeni sondaj gemisi, 68 bin groston ağırlığında.

    Maksimum 12 bin 200 metre derinliğe kadar inebilecek yeni nesil sondaj gemisi, 3 bin 600 metre derinliğe kadar işlem yapabilecek.

    Dördüncü sondaj gemisi Türkiye ye vardı #1

    200 kişilik mürettebat kapasitesi var

    Kule yüksekliği ise 104 metre. 200 kişilik mürettebat kapasitesiyle sondaj çalışmalarını yürütecek personelleri taşıyacak gemi dünyada diğerlerinden farklı olarak yedinci nesil olarak adlandırılan en modern, en son teknolojiyle donatıldı.

    Dördüncü sondaj gemisi Türkiye ye vardı #2

    Dördüncü sondaj gemisi Türkiye ye vardı #3


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