Dört gözle beklediği bebeği doğdu, göremeden öldü

Adana'da ilk bebeği dünyaya gelmeden kaybeden baba, hastanede doğan ikinci bebeğine motosikletle kıyafet götürürken toplu taşıma aracının çarpması sonucu öldü, Eşi, adaletli bir ceza istiyor.

Adana'da otomobil kiralama işi yapan 28 yaşındaki Mustafa Kaya, 2 yıl önce Leyla Kaya ile hayatını birleştirdi.

Çocuk sahibi olmak isteyen çift, anne Leyla Kaya'nın bebeğini hamileliğinin dördüncü ayında düşük yapmasıyla büyük üzüntü yaşadı.

Anne Leyla Kaya daha sonra ikinci çocuğuna hamile kaldı.

KIZININ ADINI BİLE KOYDU

Baba Kaya, bebeğinin sağ salim dünyaya gelmesi için eşini düzenli olarak kontrole götürdü. Kaya bebeğinin kız olacağını öğrenince de eşiyle kızlarına Azra Nur ismini vermeyi kararlaştırdı.

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MOTOSİKLETİ İLE ÇIKTI, KAZA OLDU

6 Temmuz günü annenin sancısı başlayınca hastaneye gitti. 7 Temmuz sabahı ise bebeğin sezaryen ile dünyaya getirilmesine karar verildi. Bunun üzerine Leyla Kaya eşi Mustafa Kaya'yı arayarak, bebeğine hazırladıkları çantayı kıyafetlerle birlikte getirmesini istedi. Mustafa Kaya, bebeğini görme heyecanıyla çantayı hazırlayıp motosiklet ile yola çıktı.

ÇANTAYI ELİNDEN BIRAKMADI

Çukurova ilçesi 100. Yıl Mahallesi'nde ara sokaktan ana caddeye çıkan Kaya'ya, Veysel K. yönetimindeki 01 J 0157 plakalı toplu taşıma aracı çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşüp savrulan Kaya'nın bu halde bile bebeğinin çantasını bırakmadığı gözlendi.

BEBEK DÜNYAYA GELDİ ANNEYE EŞİNİN ÖLDÜĞÜ SÖYLENEMEDİ

Hastaneye kaldırılan Mustafa Kaya, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bu arada, Azra Nur bebek ise dünyaya geldi. Anne narkozun etkisinden kurtulup kendine geldiğinde ilk önce eşini sordu. Akrabaları eşinin öldüğünü gizleyerek; trafik kazası geçirdiğini, ayaklarının kırıldığını söyledi. Baba Kaya, Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verilirken, genç kadın ise hastaneden taburcu oldu. Eşini evde görmeyi beklerken genç kadına, kocasının kaza sonrası öldüğünü söyledi.

“EN BÜYÜK İSTEĞİ BEBEĞİNİ GÖREBİLMEKTİ”

Leyla Kaya eşinin bebeğini görmeyi çok istediğini ancak göremeden hayatını kaybettiğini belirterek, “Eşimi aradım, bebeğin çantasını ve benim kıyafetlerimi getir dedim, 'tamam' dedi telefonu kapattık. Daha sonra eşimi tekrar aradığımda telefona cevap vermedi ulaşamadık. Sonra otobüs çarptığını ve sadece ayaklarının kırıldığını söylediler, öldüğünü bilmiyordum. Ters yönde giden bir otobüsün çarptığını öğrendim. Bebeği görmek istiyordu ama göremedi. Bebeğin ismini de eşim, Azra Nur koymuştu. Azra Nur’u görmeyi çok istiyordu çok merak ediyordu. Bir kere göreyim diyordu, sabaha kadar sancın başladı mı diye soruyordu.” dedi.

“ONUN BİR ÖMÜR BOYU CEZAEVİNDE OLMASINA İSTİYORUM”

Kaya, sürücünün ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmasına tepki göstererek, “Eşim nasıl bir ömür toprağın içinde kalacaksa, onunda bir ömür boyu cezaevinde olmasını istiyorum. Şu an evinde yemeği önünde klimasını açmış çocuklarıyla mutlu. Cumhurbaşkanına sesleniyorum, bir ömür ceza almasını istiyorum çünkü o bebeğimle beni yetim bıraktı. Benim eşim toprak altındaysa, o da ömür boyu cezaevinde olsun.” diye konuştu.

EV HAPSİ CEZASI ALDI

Kazadan sonra gözaltına alınan Veysel K.’nın nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.