Dudağını kaybeden kadın artık yemek yiyebiliyor

Antalya'da geçirdiği estetik operasyonlar sonrası ağız içi dokularında çürüme oluşan kadın, doku naklinden sonra yemek yiyebildiğini belirtti.

Antalya'da yaşayan Songül Uzunoğlu, gözaltı torbalarından kurtulmak için arkadaşlarının tavsiyesi üzerine geçen yıl şubat ayında Muratpaşa ilçesindeki güzellik ve estetik merkezine başvurdu.

Uzunoğlu'na, göbek bölgesinden alınan yağın, yüz bölgesindeki dolguda kullanılacağı, operasyonun çok kalıcı ve 2 yıl garantili olduğu belirtildi.

Yetkililerle görüşen ve mart ayı başında ameliyatının yapılmasını isteyen Uzunoğlu, operasyon için 5 bin 500 lira ödedi.

YANAKLARINA YAPTIRDIĞI DOLGU KAYBOLDU

Mart ayında, Uzunoğlu'nun yanaklarına yapılan ve kalıcı olduğu söylenen dolgu, kısa süre sonra yok oldu.

Operasyonun başarısız olması nedeniyle Uzunoğlu, nisan ayında ikinci kez aynı operasyonu geçirdi.

DUDAKLARINA DA DOLGU YAPTIRDI

Yüzündeki dolgudan sonra alt dudağına yapılacak işlem için gün sayan Songül Uzunoğlu'na nisan ayında yapılan ikinci operasyon da sonuç vermeyince, doktorlar, geçen yıl mayıs ayında Uzunoğlu'nu üçüncü kez estetik operasyon için merkeze çağırdı.

Uzunoğlu'nun göbek bölgesinden alınan yağ dokusu yanaklarına uygulanırken, alt dudağına da dolgu yapıldı.

7 BİN 500 LİRA PARA ÖDEDİ

Yapılan tüm işlemler için estetik merkezine 7 bin 500 lira ödeyen Uzunoğlu'nun yüzüne ve dudağına yapılan dolgu kısa sürede kayboldu.

Bunun üzerine 18 Kasım'da Uzunoğlu'nun göbek bölgesinden alınan yağ dokusu, 4'üncü kez yüzüne, ikinci kez alt dudağına dolgu olarak kullanıldı.

DOKTOR VE TIP MERKEZİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Son operasyonundan sonra çene altında morluklar ile alt dudağında siyahlaşma ve çürüme olduğunu gören Uzunoğlu, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Uzunoğlu, estetik operasyonları yapan doktor E.D. ile tıp merkezi hakkında şikayetçi oldu.

ZARAR GÖREN DUDAĞI İÇİN OPERASYON GEÇİRDİ

Alt dudağının büyük kısmını kaybeden Songül Uzunoğlu, AÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından muayene edildi.

Prof. Dr. Özkan, zarar gören dudağı eski haline getirmek iki kez operasyon yapıldı.

"İYİ OLACAĞIMA İNANIYORUM"

Operasyonlara koronavirüs nedeniyle ara verildiğini belirten Songül Uzunoğlu, dudağının iki operasyon sonrası daha iyi hale geldiğini belirtti.

Prof. Dr. Ömer Özman'ın yaptığı doku naklinden sonra her şeyin biraz düzeldiğini ifade eden Songül Uzunoğlu, “Daha önce yemek bile yiyemiyordum. Zordu. Operasyonlardan sonra Ömer hocam gidişatın çok güzel olduğunu söyledi. Şimdilik, tedavi sürecine koronavirüs arası verdi. Tedavilerim devam edecek. Ömer hocamın bana her zaman söylediği sözler, 'rahat ol', 'iyi ol', 'iyi hisset', 'çok güzel olacak'. Bu sözler benim için çok değerli. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Çok umutsuz bir haldeyken beni gerçekten toparladı. Beni baştan düzelteceğine, iyi olacağıma inanıyorum. Kendimi de iyi hissediyorum." dedi.

"DOKU NAKLİNDEN SONRA DUDAĞIM DAHA İYİ"

Doku naklinden sonra dudağının görüntüsünün çok daha iyi olduğunu belirten Uzunoğlu, “Dudağımda ciddi hasar vardı. Büzüşme, küçülme gibi bir şey vardı. Doku naklinden sonra görüntüm daha iyi oldu. Bundan sonra hocamız 4-5 operasyonla genişletme yapacak. Muhtemelen en kısa sürede tekrar tedavime başlanacak. Sonuç daha iyi olacak diye düşünüyorum." dedi.

"DAHA İYİ GÖRÜNMEK İÇİN YAPTIRMIŞTIM"

Uzunoğlu, "Hocamız, dudakta kalıcılığı sağlamak için bir bölgeden yağ alarak dudak hattını belirleyeceğini söylemişti. Yavaş yavaş o yağ dolgusuyla normal dudak görüntüsü vereceğini belirtti. Orijinale yakın bir dudak olacağını ve rahat olmamı söyledi. Günümüzde kadınlar güzel görünmek ister. Ben de bu operasyonu biraz daha iyi görünmek adına yapmıştım. Maalesef insanın başına her şey gelebiliyor. Başlarda gerçekten çok karamsardım ama doktorumun desteği ile yeniden moral buldum." dedi.