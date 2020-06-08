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- Düğünler yapılmayınca sahte paralar elde kaldı
Düğünler yapılmayınca sahte paralar elde kaldı
- İHA
- 08.06.2020 - 13:12
Koronavirüs salgınının önüne geçilmesi için alınan tedbirler kapsamında düğün, nikah törenlerinde bazı kısıtlamalar getirilmişti.
Kısıtlamalar dolayısıyla evlenme planları yapan çiftler, planlarını bir süre ertelemek zorunda kaldı.
DÜĞÜNLERİN OLMAMASI ESNAFI ZORA SOKTU
Düğün sezonu olmasına rağmen esnaf, düğün malzemeleri satışlarının oldukça düştüğünü söyledi. Yeraltı çarşısında esnaflık yapan Osman Hamipek, düğünlerin yapılamıyor olmasının satışları etkilediğini söyledi.
SAHTE PARALAR ELDE KALDI
Hamipek, "Önceki düğün sezonlarında vatandaşlarımızın sahte paraya talebi çoktu. Düğünlerde, kına gecelerinde atılıyordu sahte para. Değişik de bir ortam oluyordu. Ama şu anki bulunduğumuz durumdan dolayı düğün diye bir şey yok zaten. Düğün salonları henüz açılmadı. Bu yüzden vatandaşlarımız düğünlerini gerçekleştiremiyorlar. Sahte para satışları da durmuş durumda." dedi.