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    Düğünler yapılmayınca sahte paralar elde kaldı

    Koronavirüs salgını dolayısıyla alınan önlemler çerçevesinde düğünlerin ertelenmesi, düğünlerde atılan sahte para satışlarını da olumsuz etkiledi.
    • İHA
    • 08.06.2020 - 13:12
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    Düğünler yapılmayınca sahte paralar elde kaldı

    Koronavirüs salgınının önüne geçilmesi için alınan tedbirler kapsamında düğün, nikah törenlerinde bazı kısıtlamalar getirilmişti.

    Kısıtlamalar dolayısıyla evlenme planları yapan çiftler, planlarını bir süre ertelemek zorunda kaldı.

    DÜĞÜNLERİN OLMAMASI ESNAFI ZORA SOKTU

    Düğün sezonu olmasına rağmen esnaf, düğün malzemeleri satışlarının oldukça düştüğünü söyledi. Yeraltı çarşısında esnaflık yapan Osman Hamipek, düğünlerin yapılamıyor olmasının satışları etkilediğini söyledi.

    SAHTE PARALAR ELDE KALDI

    Hamipek, "Önceki düğün sezonlarında vatandaşlarımızın sahte paraya talebi çoktu. Düğünlerde, kına gecelerinde atılıyordu sahte para. Değişik de bir ortam oluyordu. Ama şu anki bulunduğumuz durumdan dolayı düğün diye bir şey yok zaten. Düğün salonları henüz açılmadı. Bu yüzden vatandaşlarımız düğünlerini gerçekleştiremiyorlar. Sahte para satışları da durmuş durumda." dedi.

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