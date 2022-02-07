Sakarya’nın Erenler ilçesinde ortalığın adeta savaşa alanına döndüğü ve 24 kişinin yaralanması ile neticelenen düğüne ilişkin yeni gelişmeler ortaya çıktı.

Sakarya'da Tabakhane Mahallesi Yunus Emre Diriliş Meydanı’nda dün gece saatlerinde bir düğün salonunda , S.K. ile S.Ö.’nün nişan töreninde taraflar arasında gerginlik yaşanmıştı.

Yaşanan olay, tarafların sosyal medya üzerinden birbirlerine laf söylemesi ile devam etti.

Olayla ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

Düğünün savaş alanına dönüştüğü olayda yeni gelişme - Video



40'A YAKIN KİŞİNİN İFADESİNE BAŞVURULDU

Kavga sonrasında polise mukavemet gösteren 1 kişi gözaltına alındı.

Olaya ilişkin yaklaşık 40’a yakın kişinin de ifadesine başvurulduğu öğrenilirken, gözaltına alınan kişi adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

En mutlu günü zehir olan gelin S.Ö.’nün ise olayı başlattığı iddia edilen akrabalarını mahkemeye vermek için hazırlandığı öne sürüldü.

Kavganın sebebinin ise düğünde takılan takılar olduğu öğrenildi.

OLAYDA 24 KİŞİ YARALANDI

Çiftin sahneye çıkarak dans etmesi ile başlayan ve halaylar çekilerek devam eden düğün 24 kişinin yaralanması ile sonuçlandı.

Halay çekildiği esnada bir kişi salonun ortasında sandalyeyi yere vurdu. Daha önceden taraflar arasında oluşan gerginlik sebebi ile salonda tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışmada düğün salonu adeta savaş alanına döndü. Neredeyse tüm salonun karıştığı kavgada sandalyeler havada uçuştu.





EKİPLER KAVGAYI GÜÇLÜKLE YATIŞTIRDI

Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Salonun dışında da devam eden kavga, olay yerine ulaşan polis ekiplerince güçlükle yatıştırıldı.

Yaralılardan bir kısmına bölgede sağlık ekiplerince müdahale edildi, bir kısmı ise çevredeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Düğün salonunun adeta savaş alanına döndüğü anlar ise; cep telefonları ile saniye saniye kaydedildi. En mutlu günleri zehir olan gelin ve damat ise olaylar yatıştırıldıktan sonra polis aracı ile bölgeden uzaklaştırıldı. Savaş alanına dönen düğün salonunda ise büyük çapta maddi hasar oluştu.



