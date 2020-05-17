Dükkanda kendini asan kişiyi komşuları kurtardı

Sakarya'da imdat çığlığına koşan çevredekiler, kendini asan kişiyi ölümden kurtardı.

Olay, Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşandı.

Ömercikler Mahallesi’nde saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayda cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen Cumali B., eşi Arzu B.’nin işlettiği çiğ köfte dükkanında kendini iple tavana astı.

KOMŞULAR İMDAT ÇIĞLIĞINA KOŞTU

Arzu B., işyerine geldiğinde eşini ipe asılı halde görünce bağırarak yardım istedi. Sesleri duyan komşuları, Cumali B.’yi aşağı indirdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Cumali B.’yi hastaneye kaldırdı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Sinir krizi geçiren Arzu B. de olay yerine gelen başka bir sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı.

Cumali B. tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.