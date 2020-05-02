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    Dünyada korona bulaşanların sayısı 3 milyon 400 bini aştı

    Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 3 milyon 400 bini geçti.
    • AA
    • 02.05.2020 - 09:16
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    Dünyada korona bulaşanların sayısı 3 milyon 400 bini aştı

    Ölümcül koronavirüs, tüm dünyada etkisini göstermeye devam ediyor.

    Salgın görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi dünya genelinde koronavirüs vaka sayısını güncelledi.

    Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 3 milyon 400 bini geçti.

     

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