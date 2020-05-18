Dünyadaki turizmcilere en çok güven Türkiye verdi

Dünyadaki turizmcilere en çok güven Türkiye verdi

45 ülkeden turizm sektörü temsilcilerine yönelik yapılan ankette, Türkiye salgınından sonra en hızlı toparlanabilecek turizm destinasyonu olarak gösterildi.

Uluslararası Toplantı ve Düğün Turizmi Forumu (International MICE&Wedding Forum-IMWF2019) corona virüs (Covid-19) salgını sonrasına ilişkin sektördeki ilgili segment karar vericilerin fikirlerine ulaşmak ve genel kanıyı ortaya koymak adına anket çalışması yaptı.

Aralarında Almanya, ABD, Avustralya, Belçika, Fransa, Hollanda, İspanya, İtalya ve Rusya gibi ülkelerin bulunduğu 45 ülkedeki 822 firma ve 1468 turizmciye 9 soru yöneltildi.

TÜRKİYE'NİN DAHA HIZLI TOPARLANABİLECEĞİ ÖNGÖRÜSÜ HAKİM

Ankette salgın sonrası en hızlı toparlanabilecek turizm destinasyonları arasında Türkiye ilk sırada yer alırken, faaliyetlerini sürdürme noktasında en büyük başarıyı gerçekleştiren havayolu şirketleri arasında Türk Hava Yolları, ilk 5 firma arasında gösterildi.

SALGIN SONRASI

Anketin detaylarıyla ilgili açıklama yapan Forumun Yönetici Ortağı Necip Fuat Ersoy, forum olarak toplantı ve destinasyon düğünleri segmentinde sektörün dünya genelinde en önemli buluşma platformunu oluşturduklarını söyledi.

EN GENİŞ ÇALIŞMA

Yaptıkları anketin şu ana kadar kendi segmentinde hazırlanan en geniş kapsamlı çalışma olduğunu vurgulayan Ersoy, "Yaşanan pandemi etkilerini, destinasyonlar, havayolları ve müşteriler açısından ele alarak, tahminler ve bu tahminler neticesinde ortaya çıkan iç görüleri yansıttık" dedi.

TÜRKİYE'Yİ TAYLAND TAKİP ETTİ

Katılımcıların yüzde 59'unun müşterilerin salgın sonrası etkinlik amacıyla yurt dışı seyahatlerine katılmalarının biraz zaman alacağını düşündüğünü belirten Ersoy, "Salgın sonrası hangi turizm destinasyonlarının, ülkelerin en hızlı şekilde toparlanabileceği sorusuna ilişkin yüzde 12,2'lik bir oranla Türkiye ilk sırada yer aldı. Sektör, Türkiye'nin diğer ülkelere göre daha hızlı bu süreci atlatabileceğini düşünüyor. Türkiye'yi ise yüzde 11,7'lik bir oranla Tayland takip ediyor. Üçüncü sırada ise yüzde 9,2 oranla Çin bulunuyor" diye konuştu.