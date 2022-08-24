Dünyanın en saçma binasının yıkım süresi aşıldı: Günlük 1.984 TL ceza kesildi

Google'da dünyanın en saçma binası aramalarında ilk sırada çıkan binanın yıkım süresi verilen süreyi aştı. Bunun üzerine yetkili müteahhit firmaya günlük bin 984 lira ceza verildi.

Karamanmaraş'ın Trabzon Caddesi'nde 1994 yılında yapılan İl Özel İdare binası, gerek mimari yapısı gerek renkleriyle kentin simgesi haline geldi.

İnternette arama motorunda 'Dünyanın en saçma binası' yazılıp, görsellerde arama yapıldığında ilk sırada çıktı.

Meşhur bina için ocak ayında yıkım kararı çıkarıldı.

Sözleşmedeki tarihe uyulmadı

Belediyenin projesi kapsamında kaldığı için yıkımı istenilen binanın tüm katları ile otoparkları yıkıldı, temel söküm işlemleri ise devam ediyor.

Yapılan işlemlerin ardından temel doldurulup, yıkım çalışmaları tamamlanacak.

Çalışmalar devam ederken müteahhit firmanın sözleşmedeki teslim tarihine uymadığı belirlendi.

Günlük bin 984 TL ceza kesildi

Verilen süreyi aşan firma için sözleşme gereği cezai yaptırım uygulanmaya başlandı.

Müteahhit firmaya, ihale bedelinin 10 binde 3'ü oranında günlük bin 984 lira ceza verildi.

Firmanın, her geciken gün için söz konusu bedeli ödemesine karar verildi.

Belediye açıklama yaptı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nden de yapılan açıklamada, "İşi süresinde bitiremeyen firmaya sözleşme hükümlerince cezai müeyyidelerin uygulanmakta olup, yıkım çalışması 10 Ekim tarihine kadar bitirilecek" denildi.

17 Haziran'da tamamlanması planlanıyordu

DHA'nın aktarımına göre; geçen yıl 10 Kasım'da 6 milyon 615 bin liraya ihale edilen binanın yıkımı için yer teslimi, 20 Aralık 2021'de yapılmıştı.

Sözleşmeye göre, binanın yıkımının 17 Haziran 2022'de tamamlanması istenmişti.

Büyükşehir Belediyesi ise bu süre aşıldığı için 29 Haziran itibarıyla müteahhit firmaya, ceza kesmeye başladı.































