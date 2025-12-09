Dünyanın en zor dilleri açıklandı: Türkçe bakın kaçıncı sırada…

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dil öğrenme süreci kimi insanlar için hızlı ve eğlenceli bir yolculuk olurken, kimileri için aylarca hatta yıllarca süren zorlu bir mücadeleye dönüşebiliyor.

Uzmanlara göre bunun nedeni sadece kişisel yetenekle sınırlı değil. Seçilen dilin yapısı, telaffuzu ve gramer kuralları da öğrenme sürecini doğrudan etkiliyor.

Bu doğrultuda dilbilimciler dünyanın çeşitli dillerini kapsamlı bir analizden geçirerek "en kolaydan en zora" doğru yeni bir sıralama oluşturdu.

Araştırmada diller; gramer yapıları, ek sistemleri, fonetik özellikleri, kelime çeşitliliği ve öğrenme hızına göre değerlendirildi.

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte gözler Türkçe’nin dünya sıralamasındaki yerine çevrildi.

İşte dünyanın en çok dilleri ve Türkçe’nin sıralamadaki yeri…

DÜNYANIN EN ZOR DİLLERİ

1- Çince

2- Arapça

3- Japonca

4- Korece

5- Rusça

6- Fince

7- Macarca

8- İzlandaca

9- Türkçe

10- Sanskritçe