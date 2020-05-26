Dolar
6.8033
-0.0881%
Euro
7.4351
0.1387%
Altın
1732.39
0.2053%
Borsa
103024.34
0.3657%
G. Altın
379.396
0.2327%
Bitcoin
60633.21
-0.9681%
15ºC
İstanbul
Güneşli 15 C

    Dur ihtarına uymayan alkollü sürücüye para cezası

    Kahramanmaraş'ta polisin dur ihtarına uymayan alkollü sürücü ve arkadaşına 11 bin 332 lira ceza uygulanırken, otomobil trafikten men edildi.
    • AA
    • 26.05.2020 - 08:54
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Dur ihtarına uymayan alkollü sürücüye para cezası

    Kahramanmaraş'ın Merkez Dulkadiroğlu ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri, şüphelendiği 46 FN 562 plakalı otomobile "dur" ikazında bulundu.

    Farları kapalı olarak seyir halinde ilerleyen otomobil, polisten kaçmaya başladı.

    KAÇAN İKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Polis ekipleri ve şüpheliler arasında bir süre kovalamaca yaşandı.

    Otomobili sıkıştıran ekipler araç içerisinde bulunan iki şüpheliyi yakaladı.

    Polisin 'dur' ihtarına uymayınca 11 bin 332 lira ceza verildi

    SÜRÜCÜ TEPKİ GÖSTERDİ

    Kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösteren sürücü Kerim K. ekip otosuna binmemek için polise zorluk çıkarttı.

    Alkol ölçümü için gelen trafik ekiplerine de bir süre direnen zanlı, alkol metreyi yeteri kadar üflemedi.

    3 BİN 150'ŞER LİRA PARA CEZASI

    Sokağa çıkma yasağını ihlal eden Kerim K. ve Hacı M'ye 3 bin 150'şer lira para cezası kesildi.

    Ayrıca sürücü Kerim K'ye çeşitli maddelerden 5 bin 32 lira para cezası uygulanırken, sürücü belgesi daimi olarak iptal, otomobili ise trafikten men edildi.

    İki şüpheli işlemler için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

    Görüş Bildir