Dur ihtarına uymayan alkollü sürücüye para cezası

Kahramanmaraş'ta polisin dur ihtarına uymayan alkollü sürücü ve arkadaşına 11 bin 332 lira ceza uygulanırken, otomobil trafikten men edildi.

Kahramanmaraş'ın Merkez Dulkadiroğlu ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri, şüphelendiği 46 FN 562 plakalı otomobile "dur" ikazında bulundu.

Farları kapalı olarak seyir halinde ilerleyen otomobil, polisten kaçmaya başladı.

KAÇAN İKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis ekipleri ve şüpheliler arasında bir süre kovalamaca yaşandı.

Otomobili sıkıştıran ekipler araç içerisinde bulunan iki şüpheliyi yakaladı.

Polisin 'dur' ihtarına uymayınca 11 bin 332 lira ceza verildi

SÜRÜCÜ TEPKİ GÖSTERDİ

Kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösteren sürücü Kerim K. ekip otosuna binmemek için polise zorluk çıkarttı.

Alkol ölçümü için gelen trafik ekiplerine de bir süre direnen zanlı, alkol metreyi yeteri kadar üflemedi.

3 BİN 150'ŞER LİRA PARA CEZASI

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden Kerim K. ve Hacı M'ye 3 bin 150'şer lira para cezası kesildi.

Ayrıca sürücü Kerim K'ye çeşitli maddelerden 5 bin 32 lira para cezası uygulanırken, sürücü belgesi daimi olarak iptal, otomobili ise trafikten men edildi.

İki şüpheli işlemler için emniyet müdürlüğüne götürüldü.