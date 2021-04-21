Durdurulan otobüsten 47 kaçak göçmen çıktı
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde polisin şüphe üzerine durduğu otobüste Afganistan uyruklu 9’u çocuk, toplam 47 kaçak göçmen yakalandı.
- DHA
- 21.04.2021 - 14:27
- Güncelleme : 21.04.2021 - 14:33
Çanakkale Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine 34 ED 6051 plakalı otobüsü Ali Saim Kayaalp Bulvarı’nda durdurdu.
Otobüste yapılan aramalarda Afganistan uyruklu olduğu tespit edilen 9’u çocuk, toplam 47 kaçak göçmen yakalandı.
ŞOFÖR KAÇTI
Olay yerinden kaçtığı tespit edilen otobüs şoförünün yakalanması için çalışma başlatıldı.