7 aylıkken kanser teşhisi konulan minik Duru'nun tedavi olabilmesi için 4 milyon lira bulunması gerekiyor.

Çapa Tıp Fakültesi'nde kemoterapi gören minik Duru'nun iyileşebilmesi için maliyeti son derece yüksek olan ve SGK tarafından karşılanmayan ilacın temin edilmesi gerekiyor.

SGK KARŞILAMIYOR, KAMPANYA BAŞLATILDI

Minik Duru'nun ailesi, yüksek maliyetli olduğu için SGK tarafından karşılanmayan ilaçları alabilmek için İstanbul Valiliği'ne müracaat etti. Valilik aileye bağış toplama izni verebileceğini belirterek gerekli olan izinleri verdi. Şimdi minik Duru ve ailesinin en büyük umudu bu bağış kampanyasından gelecek parada.

Duru bebek için 'umut ol' kampanyası

BUGÜNE KADAR BİRÇOK TEDAVİDEN GEÇTİ

Minik Duru'nun babası Orhan Eryiğit, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:



"7 aylıkken 4. Evre Yüksek Risk Nöroblastom tanısı konuldu. Akabinde ameliyat edilerek karın bölgesinden 15 cm 1 kilolukgramlık kitle çıkarıldı. Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde başlayan tedavi sonucunda bugüne kadar 8 kür ağırlaştırılmış kemoterapi ve 21 kür radyoterapi aldı.

Tedaviler sonrasında yapılan tahlil ve görüntülemelerde vücudunda kalıntılar olduğu tespit edildi.

Türkiye'de 2020 yılı itibariyle yüksek risk Nöroblastom grubu için uygulamaya konulan tedavi protokolüne göre AntiGD2 Tedavisi (Qarziba-Dniutuximob) verilmesinin gerektiği söylendi.

İlacın SGK tarafından karşılanmaması ve maliyetinin çok yüksek olması sebebiyle şu an ilaç temin etme çabası içerisindeyiz. Maddi imkanlarımız olmadığı için halkımızdan destek bekliyoruz."

NÖROBLASTOM NEDİR

Nöroblastom ( neuroblastoma ), daha anne karnında iken bazı öncü sinir hücrelerinde başlayan bir kanser türüdür ( “nöro” terimi sinirleri, “blastom” ise olgunlaşmamış veya gelişen hücreleri etkileyen bir kansere işaret eder ). Bu çocukluk çağı hastalığı, bir nöroendokrin tümörüdür ve adrenal (böbrek üstü) bezlerde ve / veya sempatik ganglionlarda tümörlere neden olur.

Araştırmada, bağışıklık (immün) sistemi hücrelerimizin, sağlıklı hücrelere zarar vermeden, sadece kanser hücreleri hedef almasını sağlayacak kanser hücresi ilişkili yüzey proteinleri tanımlanmaya çalışılmıştır. Araştırmacılar, geliştirdikleri yeni bir teknikle 126 neuroblastoma örneğinden RNA dizilemesi yapılarak sağlıklı hücreler ile karşılaştırılmıştır.

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