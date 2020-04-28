Cezaevlerindeki 120 tutukluya korona tanısı konuldu

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, koronavirüs salgını sürecinde cezaevlerindeki tutukluların durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, koronavirüs tedbirlerine ilişkin konuştu.

Adliyelerde yoğunluğu yüzde 95 oranında azalttıklarını belirten Bakan Gül, "Sayın Cumhurbaşkanımız adliye ve icralardaki ertelemelerin 15 Haziran'a kadar uzatıldığını duyurdu." ifadesini kullandı.

Gül, koronavirüs salgınının gidişatına göre bu süre öne çekilebileceğini dile getirerek, "Bizim için bu dönemin kahramanları infaz koruma memurlarıdır." dedi.

120 TUTUKLU KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Cezaevlerindeki duruma ilişkin de bilgi veren Bakan Gül, "4 ayrı cezaevinden 120 tutuklu ve hükümlüye koronavirüs tanısı konuldu, tamamı hastanelerde tedavi altında, sağlık durumları iyi." diye konuştu.

14 GÜNLÜK KARANTİNA UYGULAMASI

Adalet Bakanı Gül, ayrıca ceza infaz kurumuna getirilen kişinin muayenesinin yapıldığını, hastalık belirtisi olmaması halinde 14 gün karantinaya alındığını aktardı ve ekledi: "Her türlü hijyen malzemeleri düzenli ve bedelsiz verilmektedir."