Duyarlı trafik polisi Türk bayrağını çöpten aldı Yalova'da çekilen görüntülerde, trafik polisi örnek bir davranış sergiledi. Yol kenarındaki çöpte gördüğü Türk bayrağını alarak elleriyle temizledi.

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ensonhaber.com

Ülkesi ve vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için 7/24 büyük bir kararlılıkla canını hiçe sayarak çalışan Türk polisi, bayrağına da sahip çıkıyor..

Yalova'da bir trafik polisi örnek bir davranış sergiledi.

Bir okuyucumuz tarafından çekilerek Ensonhaber WhatsApp İhbar Hattı'na gönderilen görüntüler, izleyenleri duygulandırdı..

Görüntülerde, aracıyla devriye atan trafik polisi, geçtiği yolun kenarındaki çöpte Türk bayrağı gördü.

Türk bayrağını çöpten aldı

Hemen aracından inerek çöpe giden polis, çöpten aldığı Türk bayrağını elleriyle temizledi.

Kendisini kameraya alanlara Türk bayrağını gösteren polis, daha sonra aracına binerek görevine döndü.