Düzce Valiliğinden kuvvetli yağış uyarısı Düzce Valiliği, kuvvetli yağışlara karşı vatandaşları uyardı.

İHA

Düzce Valiliği, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı

Yapılan uyarıda “İlimizde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75) olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

Yağışlar; 30 Eylül 2023 saat 11.00 ile 21.00 saatleri arasında yaşanacak.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)