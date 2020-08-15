4 ilde 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı

3 şehirde 65 yaş üstü vatandaşların 09.00/21.00 saatleri arasında sokağa çıkması yasaklanırken, Siirt’te de 65 yaş ve üstü vatandaşların 17.00 ile 24.00 saatleri arası sokağa çıkması yasaklandı.

Yalova, Düzce ve Malatya'da 65 yaş üstü vatandaşların 09.00/21:00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulamasının getirildiği açıklandı.

65 YAŞ ÜSTÜNE YASAK GELDİ

Düzce İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun olağanüstü toplantısı sonrasında Düzce'de gelin ve damadın birinci ve ikinci derecede yakınları (amca, dayı, teyze ve halaları hariç) 65 yaş üstü kişiler düğünlere katılması yasaklandı.

Düğün salonlarında birinci ve ikinci derecede akraba olmayan 65 yaş üstü kişi tespit edilirse Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 3 bin 150 lira idari para cezası kesilecek.

MALATYA



Malatya’da artan koronavirüs vakaları üzerine ek tedbirler alınmaya başlandı. Malatya Valiliği 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, “İl Hıfzıssıhha kurulu kararınca; 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza, risk grubunda olmaları sebebiyle salgının etkilerinden korumak amacıyla sokağa çıkma kısıtlaması getirilmiştir” denildi.

Kısıtlama kapsamı 17.00 ile 10.00 saatleri arası olarak duyuruldu. 65 yaş üstü vatandaşların 10.00 ile 17.00 saatleri arasında ise sokağa çıkabilecekleri belirtildi.

YALOVA

Corona virüsü vakalarının artması üzerine Yalova İl Hıfzıssıhha Kurulu 65 yaş üzeri vatandaşlara yönelik kısıtlama kararı aldı.

Yalova Valisi Muammer Erol başkanlığında toplanan kurul 09.00/21.00 saatleri dışında 65 yaş üzeri vatandaşların dışarıya çıkmasını yasakladı.

Kuruldan yapılan açıklamada şu detaylar aktarıldı:

"İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 12.08.2020 tarih ve E.13102 sayılı Genelgelerine istinaden İlimizde 65 yaş üzeri kişilerin 09.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmalarının yasaklanmasına oy birliği ile karar verildi."





SİİRT

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca bazı kararlar alındığı belirtildi. Açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

"65 yaş ve üstü için yeni düzenleme yapıldığı, vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın saat 17.00-24.00 saatleri arasında dışarı çıkmalarının yasaklanmasına, corona virüsü ile mücadele konusunda şehrin içinde bulunan belediyeye ait billboardların etkin kullanılmasına, koronavirüs ile mücadele konusunda ilde bulunan tüm kamu personelinin, göreve çağrılacak şekilde hazır bulunmasına karar verilmiştir”.



