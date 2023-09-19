Düzce'de 117 bin 740 adet içi dolu makaron ele geçirildi

İHA
Düzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin yaptığı çalışmada kaçakçılık fiillerinin tespit edilmesi ve önlenmesi çalışmaları çerçevesinde baskın yapıldı.
Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı
Yapılan baskın sonrasında 117 bin 740 adet içi tütün doldurulmuş makoron sigara ele geçirildi.
Ayrıca konu ile ilgili olarak işletmede bulunan şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet Suçundan adli işlem başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)