Düzce'de 3 kardeş kavga etti: 2 ölü
Gümüşova ilçesinde 3 kardeş arasında çıkan arazi kavgasında silahla vurulan 2 kardeş yaşamını yitirdi.
- AA
- 24.07.2021 - 00:14
İddiaya göre, Gümüşova ilçesi Yıldıztepe köyünde yaşayan İbrahim, Şaban ve Suat K. kardeşler, arazi paylaşımı nedeniyle sözlü kavgaya başladı.
Kavganın arbedeye dönmesiyle İbrahim K. üzerindeki silahla kardeşlerine ateş etmeye başladı.
ÖLDÜREN KARDEŞLERİ SAKARYA'DA YAKALANDI
Silah seslerini duyarak eve gelen komşuları Şaban ve Suat K'yi kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıları Düzce Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Şaban ve Suat K. hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Kaçan İbrahim K. jandarmanın takibi sonucu Sakarya'da yakalandı.
Soruşturma sürüyor.