Düzce'de 3 kişilik aile sobadan sızan gazdan etkilendi
Düzce'de, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen aynı aileden 3 kişi, kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı.
- DHA
- 31.10.2020 - 19:55
- Güncelleme : 31.10.2020 - 20:05
Düzce'de, Sancaklar Mahallesi 2519 Sokak'ta yaşayan Öztürk ailesi sobadan sızan karbanmonoksit gazından etkilendi.
Bir süre sonra kendilerini kötü hissetmeye başlayan Özkan Öztürk, eşi Ayşe Öztürk ve çocukları Ümit Öztürk durumu sağlık ekiplerine bildirildi.
3 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan, gazdan etkilenen 3 kişi ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.