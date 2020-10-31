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    Düzce'de 3 kişilik aile sobadan sızan gazdan etkilendi

    Düzce'de, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen aynı aileden 3 kişi, kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı.
    • DHA
    • 31.10.2020 - 19:55
    • Güncelleme : 31.10.2020 - 20:05
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    Düzce'de 3 kişilik aile sobadan sızan gazdan etkilendi

    Düzce'de, Sancaklar Mahallesi 2519 Sokak'ta yaşayan Öztürk ailesi sobadan sızan karbanmonoksit gazından etkilendi.

    Bir süre sonra kendilerini kötü hissetmeye başlayan Özkan Öztürk, eşi Ayşe Öztürk ve çocukları Ümit Öztürk durumu sağlık ekiplerine bildirildi.

    3 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

    Olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan, gazdan etkilenen 3 kişi ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

    Düzce de 3 kişilik aile sobadan sızan gazdan etkilendi #1

    Düzce de 3 kişilik aile sobadan sızan gazdan etkilendi #2

    Düzce de 3 kişilik aile sobadan sızan gazdan etkilendi #3

    Düzce de 3 kişilik aile sobadan sızan gazdan etkilendi #4

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