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    Düzce'de 5 dakika yağan kar sokakları beyaza bürüdü

    Düzce'de aralıklarla etkili olan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı.
    • İHA
    • 18.03.2022 - 21:13
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    Düzce'de 5 dakika yağan kar sokakları beyaza bürüdü

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yoğun kar yağışı uyarısının ardından, Düzce’de geçtiğimiz akşam başlayan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor.

    SOKAKLAR BEYAZA BÜRÜNDÜ

    Öğlen saatlerinde etkisini azaltan kar, akşam saatlerinde sokakları kısa sürede beyaza bürüdü.

    Adeta lapa lapa yağan kar sonrasında sokaklar karla kaplanınca karla mücadele ekipleri sokaklara çıkarak, küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.
    Düzce de 5 dakika yağan kar sokakları beyaza bürüdü #1

    Düzce de 5 dakika yağan kar sokakları beyaza bürüdü #2


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