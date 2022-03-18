Düzce'de 5 dakika yağan kar sokakları beyaza bürüdü
Düzce'de aralıklarla etkili olan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı.
- İHA
- 18.03.2022 - 21:13
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yoğun kar yağışı uyarısının ardından, Düzce’de geçtiğimiz akşam başlayan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor.
SOKAKLAR BEYAZA BÜRÜNDÜ
Öğlen saatlerinde etkisini azaltan kar, akşam saatlerinde sokakları kısa sürede beyaza bürüdü.
Adeta lapa lapa yağan kar sonrasında sokaklar karla kaplanınca karla mücadele ekipleri sokaklara çıkarak, küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.