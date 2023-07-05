Düzce'de 5'inci kattan merdiven boşluğuna düşen bebek yaralandı

DHA
Düzce'de yaşanılan feci kazada 1 yaşındaki bebek yaralı kurtuldu..
Öğle saatlerinde, Nusrettin Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki apartmanda meydana gelen olayda, Irak uyruklu ailenin kız bebeği İlaf E., evin açık unutulan kapısından emekleyerek apartmana çıktı.
Merdiven boşluğuna düştü
Merdiven korkuluklarının arasından geçen İlaf, 5'inci kattan merdiven boşluğuna düştü. Annesi, durumu fark edip, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
Hayati tehlikesi bulunmuyor
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İlaf bebek, ambulansla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Acil Servisi'ne kaldırıldı.
Bebeğin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.