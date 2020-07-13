Düzce'de, aç kalan yavru güvercini ağzıyla besledi

Polis merkezinin bahçesine düşen yavru güvercin şırıngadan mama yemeyince, karakolda çalışan temizlik görevlisi, ağzına aldığı bisküvi mamasını yavru güvercine vererek besledi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Şehit Osman Çatana Polis Merkezi’nde görevli polis memurları, bahçeye düşen yavru güvercinin aç ve susuz kaldığını fark etti.

ŞIRINGAYLA MAMA YİYEMEDİ

Kuşu alan polis memurları, bisküvi ile mama yaparak şırınga yardımıyla kuşu besledi. Ancak henüz yavru olan kuş anne ağzından mama almaya alışık olduğu için şırıngadan yeterince mama yemedi.

AĞZIYLA BESLEDİ

Polis memurları bu kez, polis merkezinde temizlik işçisi olarak çalışan ve kuş besleyen Mustafa Uysal’dan yardım istedi. Mustafa Uysal, ağzına aldığı bisküvi mamasını yavru güvercine vererek besledi.

Mamayı yiyen kuş, bir süre sonra biraz daha canlanarak tepkiler vermeye başladı.

MİNİK GÜVERCİN KENDİNE GELDİ

Mustafa Uysal, "Bisküvi maması yaptım. En sağlıklı olan şu an bu mamadır. Birkaç gün sonra normal hale döner. 1982 yılından bu yana ben kuş bakıyorum. Şu anda doydu ve karnı tok." dedi.

Güvercine 'yetim' adını veren polis memurları, kuşu uçacak duruma gelmesiyle birlikte doğaya salacaklarını söyledi.