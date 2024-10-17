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İHA

Türkiye'de son yıllarda trafikte acil durum araçlarına fermuar sistemiyle yol verme bilinci giderek artıyor.

Özellikle, yoğun saatlerde yaşanan trafik sıkışıklıklarında ambulans ve itfaiye gibi araçlara zamanında yol açmak, hayat kurtarıcı önem taşıyor.

Son olarak, Düzce’de yaşanan durum, bu bilincin yaygınlaşmaya başladığını bir kez daha gösterdi.

FERMUAR SİSTEMİ İLE AMBULANSA YOL VERDİLER

Düzce'de D-100 karayolu üzerinde, Olimpiyat kavşağı istikametinden Öztürkler kavşağı istikametine trafiğin yoğun olduğu saatlerde vakaya yetişmeye çalışan ambulansa sürücüler, fermuar sistemiyle yol verdi.

Ambulans şoförünün dikkatli sürüşü sayesinde herhangi bir olumsuz durum yaşanmadan vakaya ulaşılırken, bu örnek davranış, trafikte acil durum araçlarına zamanında ve güvenli bir şekilde yol vermenin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.