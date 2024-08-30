Düzce'de Atatürklü, Türk bayraklı devrilmiş portreyi gören kaldırdı

DHA
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü ülkemizin her noktasında coşkuyla kutlanıyor.
Düzce'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir grup genç, sosyal deney hazırladı.
Senaryo gereği kentin belli noktalarına, üzerinde Atatürk ve Türk bayrağı fotoğrafı bulunan kartona hazırlanmış portre devrik şekilde konuldu.
GÖRENLER DÜZELTİP DEVAM ETTİ
Görenler, devrilen portreyi düzeltip, yoluna devam etti.
Bazı bisiklet ve motosiklet sürücüleri de araçlarından inerek portreyi düzeltti. Vatandaşın hassasiyeti, sosyal medyada büyük ilgi gördü.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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