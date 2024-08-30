Haberler



İç Haber



Düzce'de Atatürklü, Türk bayraklı devrilmiş portreyi gören kaldırdı

Düzce'de Atatürklü, Türk bayraklı devrilmiş portreyi gören kaldırdı Atatürk ve Türk bayrağı fotoğrafı bulunan ve senaryo gereği devrik olarak konulan portre, görenler tarafından düzeltildi. Vatandaşın hassasiyeti, sosyal medyada beğeni topladı.