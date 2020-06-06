Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, sahibi tarafından ahıra götürülen dana, yolunu şaşırarak köy bakkalına girdi.

İlçeye bağlı Altunçay köyünde bakkal işletmeciliği yapan Ali Devrim, köy meydanında dolaşan hayvanlardan bir dananın birden bakkalına yönelerek içeriye girdiğini gördü.

MÜŞTERİ DIŞARI ÇIKARDI

Bunun üzerine dana içeride bulunan bir müşteri tarafından dışarıya çıkarıldı.

Dananın yolda dolaşırken içeri girdiği görüntüler bakkalın güvenlik kamerasına yansıdı.

Düzce'de bakkala dana girdi

"MÜŞTERİ VARKEN ANİDEN GİRDİ"

Bakkal sahibi Devrim, bakkalda müşteri varken içeriye aniden dana girdiğini söyledi.

Hayvanların kendisine ait olduğunu, köy meydanında insanlardan korkarak bakkala kaçtıklarını vurgulayan Devrim, "İçeride babam ve bir müşteri vardı. Aniden içerisiye girdi ama hemen dışarıya çıkardık. Bakkalda bir zarar yok. Kameradan izlediğimizde biz de güldük." diye konuştu.