Düzce'de balkondan düşen adam hastaneye kaldırıldı

İHA
Düzce'de Konuralp Orhangazi Mahallesi’nde 554. Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın 2. katında balkonda oturan Ö.A., dengesini kaybederek balkondan beton zemine düştü.
ŞAHIS HASTANEYE KALDIRILDI
Yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralı şahsa olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından hastaneye kaldırdı.
Öte yandan olay yerinde bulunan bir kadın şahıs, balkondan düşen şahsın arkadaşı olduğunu söyleyerek gülmesi dikkat çekti.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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