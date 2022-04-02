Petrol
104.35
-0.34%
Euro
16.22
-0.20%
Dolar
14.68
0.08%
Altın
909.14
-0.50%
Borsa
2252
0.82%
Bitcoin
680.112
-0.99%
BTXN Coin
36.10
-1.23%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 18 C

    Düzce'de bir binanın çatısındaki izolasyon malzemeleri tutuştu

    Düzce'de, bir binanın çatısında çalışma yapılırken izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, yaralanan 2 bina sakini hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 02.04.2022 - 18:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Düzce'de bir binanın çatısındaki izolasyon malzemeleri tutuştu

    Öğleden sonra Düzce'nin Yeşiltepe Mahallesi 1208 Sokak üzerindeki bir binada meydana gelen olayda, 4 katlı binanın çatısında çalışma yapılırken izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu yangın çıktı.

    ÇATININ TAMAMI YANDI

    Yangın kısa sürede çatının tamamını kapladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri de yaralandıkları belirlenen 2 bina sakinine müdahalede bulundu.

    Yaralılar, ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın, itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

    Düzce de bir binanın çatısındaki izolasyon malzemeleri tutuştu #1


    Düzce de bir binanın çatısındaki izolasyon malzemeleri tutuştu #2

    Düzce de bir binanın çatısındaki izolasyon malzemeleri tutuştu #3

    Düzce de bir binanın çatısındaki izolasyon malzemeleri tutuştu #4

    Düzce de bir binanın çatısındaki izolasyon malzemeleri tutuştu #5

    Düzce de bir binanın çatısındaki izolasyon malzemeleri tutuştu #6


    İlginizi Çekebilir

    Uluslararası piyasa işlemleri nasıl yapılabilir?
    Meta Trader

    Uluslararası piyasa işlemleri nasıl yapılabilir?

    Kocaeli'de döviz dolu cüzdan, jandarma tarafından sahibine ulaştırıldı
    3. Sayfa

    Kocaeli'de döviz dolu cüzdan, jandarma tarafından sahibine ulaştırıldı

    Geleneksel masalların yaratıcısı Hans Christian Andersen, 207 yaşında
    Kitap

    Geleneksel masalların yaratıcısı Hans Christian Andersen, 207 yaşında

    Görüş Bildir