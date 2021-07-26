Düzce'de bir hafta önce ölen kişinin bu sefer dükkanı yandı

Düzce'de bir hafta önce ölen kişinin bu sefer dükkanı yandı

Düzce merkezde 8 gün önce ölen Mustafa Bozkurt'un oto lastik dükkanı alevler içinde kaldı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Düzce'nin Çay Mahallesi Saatçigil Caddesi üzerindeki oto lastik tamirhanesinde meydana geldi.

BİR HAFTA ÖNCE VEFAT ETMİŞTİ

17 Temmuz tarihinde iş yerinde ölü olarak bulunan, yapılan otopsisinde kalp krizi sonrası hayatını kaybettiği anlaşılan Mustafa Bokzurt'a ait lastik tamirhanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede tamirhane içerisinde ve yanında bulunan lastiklere sıçradı. Alevleri görenlerin haber vermesiyle gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

İş yeri hasar görürken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



