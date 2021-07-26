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    Düzce'de bir hafta önce ölen kişinin bu sefer dükkanı yandı

    Düzce merkezde 8 gün önce ölen Mustafa Bozkurt'un oto lastik dükkanı alevler içinde kaldı.
    • DHA
    • 26.07.2021 - 00:40
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    Düzce'de bir hafta önce ölen kişinin bu sefer dükkanı yandı

    Olay, saat 22.30 sıralarında Düzce'nin Çay Mahallesi Saatçigil Caddesi üzerindeki oto lastik tamirhanesinde meydana geldi.

    BİR HAFTA ÖNCE VEFAT ETMİŞTİ

    17 Temmuz tarihinde iş yerinde ölü olarak bulunan, yapılan otopsisinde kalp krizi sonrası hayatını kaybettiği anlaşılan Mustafa Bokzurt'a ait lastik tamirhanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Alevler kısa sürede tamirhane içerisinde ve yanında bulunan lastiklere sıçradı. Alevleri görenlerin haber vermesiyle gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

    İş yeri hasar görürken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Düzce de bir hafta önce ölen kişinin bu sefer dükkanı yandı #1

    Düzce de bir hafta önce ölen kişinin bu sefer dükkanı yandı #2

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