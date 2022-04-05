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Düzce'de bir kişi yol kenarındaki demir dubayı çaldı

Düzce'de bir kişi yol kenarındaki demir dubayı çaldı

Düzce'de bir kişi kaldırımlara araç parkını engellemek için konulan demir dubayı, ilginç bir yöntemle çaldı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.