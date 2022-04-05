Petrol
107.5
-0.03%
Euro
16.08
-0.19%
Dolar
14.72
0.31%
Altın
909.33
-0.35%
Borsa
2326
0.64%
Bitcoin
676.561
0.04%
BTXN Coin
31.67
-9.51%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Düzce'de bir kişi yol kenarındaki demir dubayı çaldı

    Düzce'de bir kişi kaldırımlara araç parkını engellemek için konulan demir dubayı, ilginç bir yöntemle çaldı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.
    • DHA
    • 05.04.2022 - 18:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Düzce'de bir kişi yol kenarındaki demir dubayı çaldı

    Düzce Belediyesi tarafından kaldırım kenarına araçların park etmelerini engellemek amacıyla konulan demir dubalar hırsızlarının hedefi haline geldi.

    ÇÖP POŞETİ GEÇİRİP ÇALDI

    Akçakoca Caddesi'nde yaşanan olayda 3 tekerlekli bisikletiyle demir dubanın yanına yaklaşan bir kişi önce çevreyi kontrol etti. Daha sonra siyah bir çöp poşetini demir dubaya geçiren kişi, dubayı yerinden sökerek bisikletine yükledikten sonra kayıplara karıştı.

    İllüzyon gösterilerini andıran hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

    Düzce de bir kişi yol kenarındaki demir dubayı çaldı #1

    Düzce de bir kişi yol kenarındaki demir dubayı çaldı #2

    Düzce de bir kişi yol kenarındaki demir dubayı çaldı #3

    Düzce de bir kişi yol kenarındaki demir dubayı çaldı #4


    İlginizi Çekebilir

    23 Nisan hangi güne denk geliyor? 23 Nisan 2022 resmi tatil mi?
    Gündem

    23 Nisan hangi güne denk geliyor? 23 Nisan 2022 resmi tatil mi?

    Kars’ta karların erimesiyle 3 evi su bastı
    3. Sayfa

    Kars’ta karların erimesiyle 3 evi su bastı

    MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları 4 Nisan 2022: Bilet sorgulama...
    Yaşam

    MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları 4 Nisan 2022: Bilet sorgulama...

    Görüş Bildir