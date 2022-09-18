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    Düzce’de bir motosiklet sürücüsü, halk otobüsüne silahlı saldırıda bulundu

    Düzce'de yol verme meselesi nedeniyle trafikte tartışan halk otobüsü şoförü, motosiklet sürücüsü tarafından silahlı saldırıya uğradı.
    • 18.09.2022 - 23:39
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    Düzce’de bir motosiklet sürücüsü, halk otobüsüne silahlı saldırıda bulundu

    Akşam saatlerinde Düzce'nin Bahçeşehir bağlantı yolu üzerinde meydana gelen olayda, Düzce’den Bahçeşehir’e giden ve içinde yolcu bulunan Mehmet Şen idaresindeki 81 ABJ 323 plakalı halk otobüsü ile üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosiklet arasında yol verme tartışması yaşandı.

    Otobüse silahla ateş açıldı

    Ancak tartışmanın büyümemesi için otobüs şoförü yoluna devam ettiği sırada motosiklette bulunan şahıs silahını çıkartarak halk otobüsüne ateş etti.

    Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatırken 1 kişiyi gözaltına aldı.

    “Yolcularımıza geçmiş olsun”

    Silahlı saldırı sonrası otobüs durağına park eden halk otobüsünde incelemelerde bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden, İHA'ya yaptığı açıklamasında “Akşam saatlerinde otobüsümüze silahlı saldırı gerçekleştirildi. Polis ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Saldırının neden yapıldığı yapılacak detaylı çalışma sonrası ortaya çıkacaktır. Ancak şu aşamada yol verme tartışması olarak görülüyor. Bütün yolcularımıza çalışanlarımıza geçmiş olsun diyorum” dedi.

    Düzce’de bir motosiklet sürücüsü, halk otobüsüne silahlı saldırıda bulundu #1

    Saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı

    Diğer taraftan otobüs sürücüsü ile motosiklet üzerindeki şahıslarla tartışması, tartışma sonrası otobüse ateş etme anı kameralara yansıdı.

    Görüntülerde, motosiklet üzerinde seyir halindeki şahıslar, halk otobüsünün önünden geçmeye çalışıyor. Ancak otobüs şoförü ile motosiklet üzerindeki şahıslar tartışmaya başlıyor.

    Otobüs şoförü yolunda ilerlerken otobüsün arkasında kalan motosikletten halk otobüsüne ateş ediliyor. Şahısların ateş etmesi sırasında ise otobüs içindeki yolcular büyük panik yaşıyor.

    Düzce’de bir motosiklet sürücüsü, halk otobüsüne silahlı saldırıda bulundu #2

    Düzce’de bir motosiklet sürücüsü, halk otobüsüne silahlı saldırıda bulundu #3

    Düzce’de bir motosiklet sürücüsü, halk otobüsüne silahlı saldırıda bulundu #4

    Düzce’de bir motosiklet sürücüsü, halk otobüsüne silahlı saldırıda bulundu #5


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