Düzce'de boy sınırı altındaki 50 ton hamsiye el konuldu
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, yasal boy sınırının altında olduğu tespit edilen 50 ton hamsiye el konulurken, 8 kişiye de toplam 40 bin TL ceza kesildi.
- DHA
- 29.12.2020 - 16:07
- Güncelleme : 29.12.2020 - 16:10
Düzce Karasu Sahil Güvenlik ekipleri, sorumluluk sahası içerisinde denetime çıktı.
Akçakoca ilçesi açıklarında hamsi avından dönen tekneler denetlendi.
YEM FABRİKASINA GÖNDERİLDİ
Akçakoca İlçe Tarım Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekibi ile yapılan denetimde, boyu yasal sınırın altında olduğu tespit edilen 50 ton hamsiye el konularak yem fabrikasına gönderildi.
Su Ürünleri Kanunu kapsamında tekne kaptanı ve 7 tekne personeline toplam 40 bin lira idari para cezası uygulandı.