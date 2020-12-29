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Düzce'de boy sınırı altındaki 50 ton hamsiye el konuldu

Düzce'de boy sınırı altındaki 50 ton hamsiye el konuldu

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, yasal boy sınırının altında olduğu tespit edilen 50 ton hamsiye el konulurken, 8 kişiye de toplam 40 bin TL ceza kesildi.