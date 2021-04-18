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    Düzce'de çekici üzerindeki araçtan uyuşturucu çıktı

    Düzce'de yol kontrolü sırasında durdurulan çekicideki arızalı araçta uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
    • AA
    • 18.04.2021 - 13:01
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    Düzce'de çekici üzerindeki araçtan uyuşturucu çıktı

    Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, D-100 kara yolu Beylice mevkisinde yol kontrolü sırasında şüphelendikleri çekiciyi durdurdu.

    Çekicideki arızalı araçta ve içerisindeki 3 kişinin üzerinde arama yapan ekipler, bir miktar uyuşturucu madde ile içimde kullanılan 4 şırınga ele geçirdi.

    PARA CEZASI DA KESİLDİ

    Gözaltına alınan şüphelilere, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 10 bin 407 lirası para cezası uygulandı.

    Düzce de çekici üzerindeki araçtan uyuşturucu çıktı #1

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