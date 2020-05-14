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- Düzce'de, çekicilerin sürücüleri ehliyetsiz çıktı
Düzce'de, çekicilerin sürücüleri ehliyetsiz çıktı
Trafik ekipleri tarafından durdurulan 2 çekicinin sürücülerine, ehliyetsiz araç kullanma gerekçesiyle toplam 10 bin 544 lira ceza kesildi.
- DHA
- 14.05.2020 - 12:39
Düzce'de D-100 karayolu Öztürkler Kavşağı'nda uygulama yapan trafik polisleri, Semih Tokgöz yönetimindeki 81 BA 272 plakalı ve Arif Duman yönetimindeki 81 EF 100 plakalı çekicileri durdurdu.
Kontrol sırasında 2 araç sürücüsünün de ehliyetlerinin olmadığı belirlendi.
SÜRÜCÜLERE 10 BİN LİRA CEZA
Alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el koyulduğu ortaya çıkan Semih Tokgöz'ün kullandığı çekici, trafikten men edildi.
Çekici, başka bir çekiciye yüklenerek otoparka götürülürken, 2 sürücüye toplam 10 bin 544 lira ceza uygulandı.