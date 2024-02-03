Düzce'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı Düzce'de bir restoran çıkışında iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi silahla vurularak yaralandı.

AA

Düzce'de E.K. Konuralp bölgesinde bulunan bir restoran çıkışında henüz isimleri belirlenemeyen kişi veya kişilerle sözlü tartışmaya başladı.

Tartışmada silahla yaralandı

Tartışmanın arbedeye dönüşmesi üzerine E.K, karşı taraftan silahla ateş edilmesi sonucu yaralandı.

E.K, restoran önünde bulunan bir ticari taksiye bindirilerek Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Durumu ciddi

E.K'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olay sonrası aracı ile bölgeden kaçan şüpheli veya şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)