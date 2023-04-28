Düzce’de denizin rengi değişti Batı Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yağış sonrası denizin rengi kahverengiye döndü.

AA

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Denizin rengi kahverengiye döndü

Batı Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden olan Düzce'nin Akçakoca ilçesinde dün başlayan ve bugün de devam eden yağış nedeniyle derelerden akan çamurlu su, denizin rengini değiştirdi.

Denizin renginin kahverengiye dönmesi, bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Yağışlı hava etkisini yitirecek

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, yağışlı havanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.