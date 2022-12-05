Düzce'de deprem bölgesinde okullar açıldı

Kentte yaşanan deprem nedeniyle okullarda hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Eğitime yeniden başlanan bölgede, zaruri sebeplerle okula gelemeyen öğrencilerin izinli sayılacağı açıklandı.

Düzce, 23 Kasım'da 5.9 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.

Bölgede iyileştirme çalışmaları devam ederken evleri ağır hasar alan vatandaşlar için de konteynerler kuruldu.

Okullarda incelemeler tamamlandı

Öte yandan okul binalarının hasar tespitlerinin sağlıklı yapılması için okullar da tatil edildi.

Yapılan incelemenin tamamlamasıyla birlikte okullarda eğitime bugün yeniden başlandı.

1 hafta sosyal aktivite ve rehberlik hizmeti verilecek

Valilikten yapılan açıklamada, okullarda inceleme yapıldığı ve güvenli olduğunun tespit edildiği vurgulandı.

Ayrıca deprem nedeniyle çocukların yaşadığı korku ve endişeyi gidermek için okullarda öğretmen ve uzmanlar ile 1 hafta boyunca sosyal aktivite ve rehberlik hizmetlerine ağırlık verileceğini açıkladı.

Zaruri sebeplerle okula gelemeyen öğrenciler izinli sayılacak

DHA'nın aktarımına göre; çocuklar ise bu sabah İstiklal Marşı’nı okumalarının ardından sınıflarına girerek dersbaşı yaptı.

Düzce Valisi Cevdet Atay, "Zaruri sebeplerle okula gelemeyen öğrencilerimiz izinli sayılacaktır. Bu dönemde öğrencilerimiz serbest kıyafetle okula gelebilecektir. Okula dönüş ve uyum sürecini en sağlıklı şekilde geçirmek için gerekli tüm tedbirler alınmıştır."













