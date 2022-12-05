Petrol
86.19
0.72%
Euro
19.649
0.10%
Dolar
18.6375
0.02%
Altın
1.079
0.22%
Borsa
4977
0.00%
Bitcoin
327.451
1.57%
BTXN Coin
5.42
-0.36%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    Düzce'de deprem bölgesinde okullar açıldı

    Kentte yaşanan deprem nedeniyle okullarda hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Eğitime yeniden başlanan bölgede, zaruri sebeplerle okula gelemeyen öğrencilerin izinli sayılacağı açıklandı.
    • 05.12.2022 - 10:43
    • Güncelleme : 05.12.2022 - 10:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Düzce'de deprem bölgesinde okullar açıldı

    Düzce, 23 Kasım'da 5.9 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.

    Bölgede iyileştirme çalışmaları devam ederken evleri ağır hasar alan vatandaşlar için de konteynerler kuruldu.

    Okullarda incelemeler tamamlandı

    Öte yandan okul binalarının hasar tespitlerinin sağlıklı yapılması için okullar da tatil edildi.

    Yapılan incelemenin tamamlamasıyla birlikte okullarda eğitime bugün yeniden başlandı.

    Düzce de deprem bölgesinde okullar açıldı #1

    1 hafta sosyal aktivite ve rehberlik hizmeti verilecek

    Valilikten yapılan açıklamada, okullarda inceleme yapıldığı ve güvenli olduğunun tespit edildiği vurgulandı.

    Ayrıca deprem nedeniyle çocukların yaşadığı korku ve endişeyi gidermek için okullarda öğretmen ve uzmanlar ile 1 hafta boyunca sosyal aktivite ve rehberlik hizmetlerine ağırlık verileceğini açıkladı.

    Düzce de deprem bölgesinde okullar açıldı #2

    Zaruri sebeplerle okula gelemeyen öğrenciler izinli sayılacak

    DHA'nın aktarımına göre; çocuklar ise bu sabah İstiklal Marşı’nı okumalarının ardından sınıflarına girerek dersbaşı yaptı.

    Düzce Valisi Cevdet Atay, "Zaruri sebeplerle okula gelemeyen öğrencilerimiz izinli sayılacaktır. Bu dönemde öğrencilerimiz serbest kıyafetle okula gelebilecektir. Okula dönüş ve uyum sürecini en sağlıklı şekilde geçirmek için gerekli tüm tedbirler alınmıştır."

    Düzce de deprem bölgesinde okullar açıldı #3

    Düzce de deprem bölgesinde okullar açıldı #4

    Düzce de deprem bölgesinde okullar açıldı #5

    Düzce de deprem bölgesinde okullar açıldı #6


    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Bir grubun saldırdığı genç bacağından bıçaklandı
    3. Sayfa

    Bir grubun saldırdığı genç bacağından bıçaklandı

    NASA'dan uzay yürüyüşü paylaşımı
    Teknoloji

    NASA'dan uzay yürüyüşü paylaşımı

    Görüş Bildir