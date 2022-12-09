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    Düzce'de depremde hasar gören yurtlar onarıldı

    Düzce’de 23 Kasım'da meydana gelen depremde hasar gören öğrenci yurtlarında tadilat yapıldı.
    • 09.12.2022 - 13:23
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    Düzce'de depremde hasar gören yurtlar onarıldı

    Düzce'de meydana gelen 5.9 şiddetindeki deprem sonrası, ğrenci yurtlarında da hasarlar meydana gelmişti.

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı ekipler ile AFAD ekipleri tarafından tüm yurtlarda denetimler yapılmış ve bazı binaların az hasarlı olduğu belirlenmişti.

    Tadilat işlemleri tamamlandı

    Duvarlardaki sıva, alçı ve boya çatlakları için ise Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışmalar başlatıldı.

    24 Kasım’dan itibaren 10 yurtta da tüm tadilat işlemleri tamamlandı. Dolaplar ise devrilmemesi için duvarlara sabitlendi.

    Düzce de depremde hasar gören yurtlar onarıldı #1

    Düzce de depremde hasar gören yurtlar onarıldı #2

    Düzce de depremde hasar gören yurtlar onarıldı #3


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