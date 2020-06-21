Düzce'de diyaliz hastası kadın evinde ölü bulundu

Düzce'de, diyaliz hastası Yasemin İlhan, evinde ölü bulundu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından İlhan'ın cesedi, otopsi için Adli Kurumu'na kaldırıldı.

Düzce'de, Bahçelievler Mahallesi'nde diyaliz hastası olan Yasemin İlhan (34) ile eşi tedavileri için diyaliz merkezine gitti.

İlhan, diyaliz tedavisinin ardından evine döndü. Tedavisi devam eden eşi ise bir süre sonra Yasemin İlhan'ı telefonla aradı ancak ulaşamadı.

Eşine ulaşamayan İlhan'ın haber vermesi üzerine polis ve itfaiye ekibi eve gitti.

EVDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İtfaiye ekibi merdivenli araç ile eve pencereden girdi. Eve giren ekipler, Yasemin İlhan'ın cesediyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Yasemin İlhan'ın cesedi, otopsi için Adli Kurumu'na kaldırıldı.









