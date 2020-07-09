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    Düzce'de emniyet drone'una maskesiz el sallayan gençler

    Maske denetimi yapan emniyet dorne'nuna el sallayan 3 gence, önlemlere uymadıkları gerekçesiyle ceza kesildi.
    • AA
    • 09.07.2020 - 11:19
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    Düzce'de emniyet drone'una maskesiz el sallayan gençler

    Düzce'de koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen maske denetimleri devam ediyor.

    Kent merkezinde denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri, Anıtpark Meydanı'nda oturan 3 gencin maskelerini doğru takmadığını drone ile tespit etti.

    Durumu fark eden ekipler, drone'la gençlere yaklaştı.

    Düzce'de emniyet drone'una maskesiz el sallayan gençler ViDEO

    DRONE'A EL SALLADILAR, CEZADAN KAÇAMADILAR

    Drone'a el sallayan gençlere, maske takmadıkları ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle ceza uygulandı.

    Önce drone'nu, daha sonra da polis ekiplerini aniden karşılarında gören gençlerin şaşkınlığı ise kayıtlara yansıdı.

    Düzce'de emniyet drone'una maskesiz el sallayan gençler #1

    Düzce'de emniyet drone'una maskesiz el sallayan gençler #2

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