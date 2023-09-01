Düzce'de fındık işçilerini taşıyan traktör kaza yaptı: 13 yaralı Düzce’de fındık işçilerini taşıyan traktör römorku şarampole yuvarlandı. Kazada 13 kişi yaralandı.

İHA

Düzce’nin Akçakoca ilçesine bağlı Esmanhanım köyünde, Battallar mevkiinde fındık toplamaktan dönen mevsimlik tarım işçilerini taşıyan traktör sürücüsü A.K.'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu römork şarampole yuvarlandı.

Traktör şarampole yuvarlandı

Kazanın 112 Acil Sağlık Merkezine bildirilmesi ile bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri şarampole uçan traktördeki yaralıları ambulans ekiplerine ulaştırdı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazada yaralanan 13 kişi ambulanslarla Düzce’de ki çeşitli hastanelere kaldırdı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.