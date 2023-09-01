Düzce'de fındık işçilerini taşıyan traktör kaza yaptı: 13 yaralı
İHA

Düzce’nin Akçakoca ilçesine bağlı Esmanhanım köyünde, Battallar mevkiinde fındık toplamaktan dönen mevsimlik tarım işçilerini taşıyan sürücüsü A.K.'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu römork şarampole yuvarlandı.

Traktör şarampole yuvarlandı

Kazanın 112 Acil Sağlık Merkezine bildirilmesi ile bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri şarampole uçan traktördeki yaralıları ambulans ekiplerine ulaştırdı.

Düzce'de fındık işçilerini taşıyan traktör kaza yaptı: 13 yaralı

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazada yaralanan 13 kişi ambulanslarla Düzce’de ki çeşitli hastanelere kaldırdı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Düzce'de fındık işçilerini taşıyan traktör kaza yaptı: 13 yaralı