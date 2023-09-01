Düzce'de fındık işçilerini taşıyan traktör kaza yaptı: 13 yaralı

İHA
Düzce’nin Akçakoca ilçesine bağlı Esmanhanım köyünde, Battallar mevkiinde fındık toplamaktan dönen mevsimlik tarım işçilerini taşıyan traktör sürücüsü A.K.'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu römork şarampole yuvarlandı.
Traktör şarampole yuvarlandı
Kazanın 112 Acil Sağlık Merkezine bildirilmesi ile bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri şarampole uçan traktördeki yaralıları ambulans ekiplerine ulaştırdı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Kazada yaralanan 13 kişi ambulanslarla Düzce’de ki çeşitli hastanelere kaldırdı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.