Düzce'de hasar tespiti yapılan 4 binanın ilk ödemeleri gerçekleştirildi

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, "Gölyaka ilçesinde zarar tespit çalışmaları tamamlandı. 4 tane hasar tespiti yapılan binanın ilk ödemeleri gerçekleştirildi." dedi.

Düzce'de meydana gelen deprem sonrasında AFAD ve devletin tüm kurumları bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce'de vatandaşlar için yüzlerce çadır kurulurken, aynı zamanda battaniye ve yemek de dağıtılıyor. Eve girmeye korkan binlerce vatandaş bu çadırlarda konaklanıyor.

"Her bir yerde vatandaşlarımız için çadırlar kuruldu"



AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, deprem sonrası yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Tatar, “AFAD ve devletimizin diğer kurumları olay yerine ilk günden kısa sürede intikal etti. Bölgede bir şekilde depremin etkilerinin hissedildiği farklı farklı alanlar var. Bunların bir tanesi de şu an bulunduğumuz Gölyaka. Depremin hissedildiği ve zarar görüldüğü her yerde arkadaşlarımız var. Bütün ekipler sahada çalışıyor. Her bir yerde vatandaşlarımız için çadırlar kuruldu, ihtiyaçları giderildi ve giderilmeye devam ediliyor. Örneğin şu an bulunduğumuz Gölyaka’da yaklaşık 200 civarında çadır kuruldu ve yaklaşık bine yakın vatandaşımız bu çadırlarda konaklıyor" dedi.





"4 tane hasar tespiti yapılan binanın ilk ödemeleri gerçekleştirildi"

Bölgede hasar tespit çalışmaları yapıldığını söyleyen Tatar, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın teknik elemanları bölgedeki binalarda hasar tespit çalışmaları yapıyor. Bu çalışmalarda da sona yaklaşıldı. Muhtemelen bu gece ya da yarın sabaha kadar bütün bu çalışmaların sonuçları paylaşılacak. Vatandaşlar binalarının resmi olarak sıkıntılı olup olmadığını duymak istiyor. Bu konuda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin vereceği raporlar önemlidir. Hasarın dışında iş ve evlerde zarar da var. Bunların tespiti de büyük oranda tamamlandı. Gölyaka ilçesinde zarar tespit çalışmaları tamamlandı. Bölgede 8 tane hasarlı bina bilgisi vardı. Bunların da çalışmaları tamamlandı ve 4 tane hasar tespiti yapılan binanın ilk ödemeleri gerçekleştirildi. Her konuda çok hızlı bir şekilde AFAD ve devletin tüm kurumları aksiyon alıyorlar ve vatandaşları mağdur etmeden sorunların çözülmesini sağlıyorlar" diye konuştu.





"240 artçı sarsıntı oldu"

İHA'nın haberine göre, şu ana kadar 240 civarında artçı sarsıntı olduğunu söyleyen Orhan Tatar, "Bu sarsıntıların iki tanesinin büyüklüğü 4'ün üzerinde. Ne yazık ki her depremden sonra olduğu gibi şimdi de sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşımızı korkuya, paniğe sevk edecek bilgiler paylaşılıyor. Bunların kasıtlı olduğunu düşünüyoruz. Normal insanın yapacağı paylaşımlar değil. Vatandaşlarımızın bu tür paylaşımlara itibar etmemeleri gerekiyor. 2 binin üzerinde her yere dağılmış vaziyette hem gönüllülerimiz hem AFAD ekiplerimiz hem de sivil toplum kuruluşlarımız bulunuyor" şeklinde konuştu.